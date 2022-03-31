В Google подтвердили атаку российских хакеров на сайты НАТО

07:27 31 марта Киев, Украина

Согласно отчету Google, российские хакеры атаковали НАТО и несколько армий в Восточной Европе.

Об этом в среду, 30 марта идет речь в отчете группы анализа угроз Google.



Отмечается, что базирующаяся в РФ группа хакеров под названием Coldriver (еще называется Callisto) проводила атаки, нацеленные на вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы, а также на Центр передового опыта НАТО.



"Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети организации и вооруженные силы некоторых стран", - сообщает аналитическая группа Google Threat Analysis Group.



В отчете не указано, какие армии были мишенью в ходе так называемых "фишинговых кампаний для учетных данных". Но там подчеркнули, что не обнаружили во время этих атак ни одной скомпрометированной учетной записи.



Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Россия и поддерживаемые Россией хакерские группы представляют угрозу.



Россия отвергла обвинения в организации кибератак на западные объекты.