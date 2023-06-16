В Apple опровергли обвинения ФСБ россии в слежке

11:00 02 июня Киев, Украина

Компания Apple отрицает утверждения ФСБ россии о "разоблачении шпионажа США" за российскими пользователями, который якобы осуществлялся посредством использования устройств от компании Apple.
 
 
Об этом сообщает Reuters.
 
В компании заявили, что Apple никогда не работала и не будет работать с каким-либо правительством для установки секретных программ в какие-либо продукты, производимые Apple.

Напомним, по данным росСМИ, 1 июня ФСБ якобы "раскрыла операцию американских спецслужб", связанную с "использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple", и что в россии было "заражено несколько тысяч устройств".