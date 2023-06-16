В Apple опровергли обвинения ФСБ россии в слежке

Компания Apple отрицает утверждения ФСБ россии о "разоблачении шпионажа США" за российскими пользователями, который якобы осуществлялся посредством использования устройств от компании Apple.
Об этом сообщает Reuters.
В компании заявили, что Apple никогда не работала и не будет работать с каким-либо правительством для установки секретных программ в какие-либо продукты, производимые Apple.
Напомним, по данным росСМИ, 1 июня ФСБ якобы "раскрыла операцию американских спецслужб", связанную с "использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple", и что в россии было "заражено несколько тысяч устройств".
Напомним, по данным росСМИ, 1 июня ФСБ якобы "раскрыла операцию американских спецслужб", связанную с "использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple", и что в россии было "заражено несколько тысяч устройств".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии