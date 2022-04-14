В Financial Times назвали причины избирательности американских санкций против миллиардеров из России

15:23 14 апреля Киев, Украина





FT указывает на некоторые пробелы в американском санкционном режиме. Например, под



Издание называет две основных причины такой избирательности США:



Во-первых, последние раунды американских санкций больше нацелены на людей, играющих значительную роль в российской экономике, чем на бизнесменов, имеющих тесные связи с Кремлем. Газета Financial Times выделила несколько причин, объясняющих избирательность американских санкций против миллиардеров из России. Одна из них, по мнению издания, заключается в том, что Вашингтон учел неудачный опыт ограничений против UC Rusal и En+ в 2018 году и теперь с осторожностью подходит к санкциям, способным навредить экономике США.FT указывает на некоторые пробелы в американском санкционном режиме. Например, под санкции США не попал богатейший человек России Владимир Потанин, несмотря на свою приближенность к Кремлю. Это позволило ему на этой неделе выкупить Росбанк у Societe Generale. Также издание отмечает, что Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Алексея Мордашова, Михаила Фридмана, Петра Авена и Романа Абрамовича, а США нет. Леонид Михельсон пока избежал и американских, и европейских санкций. Алишер Усманов попал в санкционный список США, а его компания нет. В случае с «Фосагро» Вашингтон не стал вводить санкции ни против самой компании, ни против ее владельцев.Издание называет две основных причины такой избирательности США:Во-первых, последние раунды американских санкций больше нацелены на людей, играющих значительную роль в российской экономике, чем на бизнесменов, имеющих тесные связи с Кремлем.



Во-вторых, Вашингтон сделал выводы после неудачного опыта санкций против UC Rusal и En+ в 2018 году, когда ограничения против компаний Олега Дерипаски привели к резкому росту цен на алюминий. Источники FT говорят, что та ситуация была тщательно проанализирована и теперь США осторожнее подходят к санкциям, способным навредить экономике страны.



Европейский режим санкций тоже отличается непоследовательностью, отмечает издание. Ограничения стали предметом торговли и размена. Например, санкциям подвергается руководство, а не владельцы компаний, и это ограничивает их обратный эффект.