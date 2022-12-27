В 2022 году Израиль репатриировал около 70 000 евреев

15:59 27 декабря Киев, Украина

За 11 месяцев 2022 года в Израиль переехало около 70 000 человек из 95 стран. Только из россии переехало в Израиль почти 40 тысяч евреев.





В прошлом году только 28 600 иммигрантов репатриировались в Израиле. В 2022 году же количество переехавших евреев из других стран установило рекорд за последние 23 года.



За период с января по декабрь в Израиль приехало жить 37 364 человек из россии, еще 14 680 — из Украины и 1993 — из беларуси. Иммиграция из этих стран резко выросла после начала войны в Украине.



После вторжения россии в феврале Еврейское агентство начало операцию по спасению украинских евреев, которая была беспрецедентной по масштабу, отмечает YidInfo. Агентство организовало специальные центры, чтобы разместить еврейских иммигрантов и предложить им жилье, еду, медицинскую помощь и развлечения для детей. Об этом пишет портал YidInfo со ссылкой на данные Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» В прошлом году только 28 600 иммигрантов репатриировались в Израиле. В 2022 году же количество переехавших евреев из других стран установило рекорд за последние 23 года.За период с января по декабрь в Израиль приехало жить 37 364 человек из россии, еще 14 680 — из Украины и 1993 — из беларуси. Иммиграция из этих стран резко выросла после начала войны в Украине.После вторжения россии в феврале Еврейское агентство начало операцию по спасению украинских евреев, которая была беспрецедентной по масштабу, отмечает YidInfo. Агентство организовало специальные центры, чтобы разместить еврейских иммигрантов и предложить им жилье, еду, медицинскую помощь и развлечения для детей.

"Это был драматичный год, который подчеркнул ценность взаимной ответственности среди еврейского народа. Еврейскому агентству удалось в течение этого года «спасти тысячи евреев в Украине и доставить их в безопасную гавань в Израиле", — сказал председатель Еврейского агентства «Сохнут» Дорон Альмог

Потомки евреев имеют право получить гражданство Израиля по программе репатриации, в организации этого процесса им помогает агентство «Сохнут». Больше всего в Израиль приехали евреи молодого поколения — около 24% младше 18 лет и примерно 27% от 18 до 35 лет.

"Десятки тысяч олим (репатриирующиеся евреи — TMT), которые прибыли в Израиль в этом году, помогут укрепить израильское общество и станут значимым двигателем роста израильской экономики", — заявил Дорон Алмог.

В россии Минюст потребовал ликвидировать представительство «Сохнут». Ведомство обвинило организацию в нарушении российских законов, не объяснив, какие именно у него претензии. Пока заседания суда несколько раз откладывали. Недовольство властей вызвала «утечка мозгов», писала «Русская служба BBC» со ссылкой на источники, знакомые с документом.



Пресс-секретарь президента дмитрий песков заявлял, что претензии к «Сохнуту» с «утечкой мозгов» не связаны.



Даже без учета нескольких десятков тысяч россиян, переехавших в Израиль, количество покинувших россию граждан огромное. По оценке Альфа-Банка, около 1,1 миллиона человек могли покинуть страну за первые девять месяцев 2022 года.