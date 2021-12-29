В 2021 году война в Сирии унесла жизни 3700 человек

07:59 29 Декабрь Киев, Украина

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, в результате конфликта в Сирии в 2021 году погибло 3746 человек, что значительно меньше, чем в 2020 году.



Известно, что 1505 из них гражданские лица, 360 - дети.



Это самый низкий показатель с начала войны в Сирии и он идет к снижению: в прошлом году было убито 6800 человек, а в 2019 году - чуть более 10000 человек.