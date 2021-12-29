В 2021 году война в Сирии унесла жизни 3700 человек

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, в результате конфликта в Сирии в 2021 году погибло 3746 человек, что значительно меньше, чем в 2020 году.
Известно, что 1505 из них гражданские лица, 360 - дети.
Это самый низкий показатель с начала войны в Сирии и он идет к снижению: в прошлом году было убито 6800 человек, а в 2019 году - чуть более 10000 человек.
Неправительственная организация, базирующаяся в Великобритании, но имеющая сеть источников во всех регионах Сирии, заявила, что в 2021 году в результате взрыва мин и различных взрывоопасных предметов погибло 297 человек.
В ноябре Landmine Monitor сообщил, что Сирия обогнала Афганистан как страну с наибольшим количеством зарегистрированных жертв от мин и взрывоопасных пережитков войны.
Боевые действия, начавшиеся в 2011 году после жестокого подавления антиправительственных протестов, за последние два года утихли.
Правительственные силы, поддерживаемые Россией, по-прежнему время от времени наносят удары по целям в северо-западном анклаве провинции Идлиб.
Боевики из группировки «Исламское государство», ушедшие в подполье после разгрома их «халифата» в 2019 году, также были замечены в многочисленных нападениях на востоке Сирии.
Война в Сирии унесла жизни около полумиллиона человек и спровоцировала крупнейшее перемещение населения, вызванное конфликтом, со времен Второй мировой войны.
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