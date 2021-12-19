В 2021 году 488 журналистов были заключены в тюрьму, 46 убиты, - данные RSF

10:51 17 Декабрь Киев, Украина

В настоящее время в тюрьмах по всему миру находятся 488 представителей СМИ - это максимальная цифра с тех пор, как 25 лет назад «Репортеры без границ» (RSF) начали свой подсчет.



Что касается убитых, то в этом году их - 46, это самое маленькое количество с момента начала подсчетов.



«Число журналистов, задержанных в связи с их работой, никогда не было таким высоким с тех пор, как RSF начала публиковать свой ежегодный обзор в 1995 году», - говорится в заявлении неправительственной организации, которая борется за свободу прессы.



За последний год это число выросло примерно на 20%, в основном благодаря репрессиям в отношении СМИ в Мьянме, Беларуси и Гонконге.



RSF заявила, что никогда не видела задержания такого количества женщин-журналистов, общее число которых составляет 60, что на треть больше, чем в 2020 году.



По словам RSF, в Китае снова самое большое количество заключенных журналистов - 127, которые регулярно критикуют существующую власть, за что и подвергаются гонению.



В Гонконге также наблюдался всплеск арестов после вступления в силу Пекинского закона о национальной безопасности.



На втором месте Мьянма (53), за ней следуют Вьетнам (43), Беларусь (32).



Уменьшилось количество смертей в Сирии, Ираке и Йемене, что объясняется более стабильной обстановкой внутри стран и соответственно, меньшим привлечением журналистов.



Самыми опасными странами снова оказались Мексика и Афганистан, где погибло семь и шесть журналистов соответственно, за ними следуют Йемен и Индия, по четыре человека в каждой стране.



В RSF также рассказали о 65 журналистах, взятых в заложники.



Все они находятся на Ближнем Востоке - Сирия (44), Ирак (11) и Йемен (9), за исключением французского журналиста Оливье Дюбуа, который содержится в Мали с апреля.



В прошлом месяце в Гааге открылся «Народный трибунал» по обеспечению правосудия в отношении убитых журналистов, призванный защищать свободы СМИ в эпоху растущего авторитаризма и популизма.



Трибунал был организован Free Press Unlimited (FPU), Комитетом защиты журналистов (CPJ) и «Репортерами без границ».