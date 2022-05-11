В 2017 году россия пыталась финансировать каталонских сепаратистов - расследование

Российский дипломат Николай Садовников в 2017 году предлагал властям Каталонии огромные деньги и военную помощь, если регион объявит о своей независимости от Испании.
Об этом говорится в расследовании OCCRP, El Periódico, Bellingcat, IRPI, Il Fatto Quotidiano и «Важных историй».
Информация о попытках России финансировать каталонских сепаратистов впервые появилась в прессе в 2020 году. По данным расследователей, именно Садовников занимался этой темой, а в Каталонии его называли посланником Путина.
Соратник бывшего президента Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона Виктор Терраделлас рассказал журналистам, что Николай Садовников предлагал Пучдемону 500 млрд долларов и 10 тысяч российских солдат. Взамен россиянин попросил каталонские власти сделать регион столицей криптовалют.
Это обсуждалось на встрече 26 октября 2017 года, то есть уже после того, как 1 октября более 90% каталонцев проголосовали за отсоединение от Испании, в референдуме участвовало только 43% жителей. 27 октября местный парламент провозгласил независимость Республики Каталония.
Виктор Терраделлас отметил, что 26 октября Пучдемон и Садовников не заключили четких договоренностей, однако глава каталонской администрации попросил Терраделласа держать связь с русскими. В дальнейшем он переписывался с переводчиком Садовникова Жорди Сарда Бонвехи, шло обсуждение передачи каталонцам 56 биткоинов (на тот момент это почти 525 тысяч долларов), но в итоге Терраделлас получил только один биткойн и фотографию, на которой один из каталонских чиновников держит якобы депозитный сертификат в Union Bank of Switzerland на 500 млрд долларов.
Расследователи отмечают, что сделка в полтриллиона долларов звучит сомнительно, так как в 2017 году все государственные доходы России составили около 219 млрд. Однако именно такую сумму указывала российская сторона — доказательства этому журналисты получили в виде текстовых сообщений и фото.
Авторы публикации обратились к Садовникову за комментарием, но он заявил, что не имеет связей с российскими властями и ничего не предлагал каталонцам. По его словам, в 2017 году он ездил в Барселону с «другом», который якобы взял его на какую-то встречу, о сути которой он не был в курсе из-за незнания испанского языка.
Личность Садовникова в Каталонии подтвердил человек, который встречал его в Барселоне. Помимо этого, в переписке Терраделласа и Пучдемона говорилось, что 26 октября 2017 года «посланник Путина прибывает в пять». Согласно записи прилетов, в тот же день человек по имени Николай Садовников прилетел из Москвы в Барселону, самолет приземлился в 15:44. Дата рождения этого Садовникова полностью совпала с данными, указанными в водительском удостоверении дипломата Садовникова.
Каталония так и не стала независимой. Испания отказалась признавать итоги референдума. Некоторые лидеры сепаратистов, в том числе Пучдемон, бежали из страны. Оставшиеся были осуждены за растрату и подстрекание к мятежу и были отправлены в тюрьму.
По данным расследователей, Садовников начинал карьеру дипломата в Италии в 1980-х и проработал в МИД как минимум до 2010 года. В 2007 году он был советником отдела планирования политики министерства. Какое-то время занимался укреплением отношений между Россией и Ираном, а в конце 2010-х годов переключился на каталонский вопрос.
Итальянский лоббист Пьерджорджо Басс, который помогал Садовникову с визой в 2016 году, сообщил журналистам, что в 2016-2017 годах россиянин занимал должность советника Сергея Лаврова по стратегической внешней политике.
Западные спецслужбы считали, что дипломат имеет прямой доступ к Путину — якобы формально он представлял МИД, но в действительности «был подотчетным только главе государства, с которым, по его утверждениям, имел определенную близость».
Информация о попытках России финансировать каталонских сепаратистов впервые появилась в прессе в 2020 году. По данным расследователей, именно Садовников занимался этой темой, а в Каталонии его называли посланником Путина.
Соратник бывшего президента Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона Виктор Терраделлас рассказал журналистам, что Николай Садовников предлагал Пучдемону 500 млрд долларов и 10 тысяч российских солдат. Взамен россиянин попросил каталонские власти сделать регион столицей криптовалют.
Это обсуждалось на встрече 26 октября 2017 года, то есть уже после того, как 1 октября более 90% каталонцев проголосовали за отсоединение от Испании, в референдуме участвовало только 43% жителей. 27 октября местный парламент провозгласил независимость Республики Каталония.
Виктор Терраделлас отметил, что 26 октября Пучдемон и Садовников не заключили четких договоренностей, однако глава каталонской администрации попросил Терраделласа держать связь с русскими. В дальнейшем он переписывался с переводчиком Садовникова Жорди Сарда Бонвехи, шло обсуждение передачи каталонцам 56 биткоинов (на тот момент это почти 525 тысяч долларов), но в итоге Терраделлас получил только один биткойн и фотографию, на которой один из каталонских чиновников держит якобы депозитный сертификат в Union Bank of Switzerland на 500 млрд долларов.
Расследователи отмечают, что сделка в полтриллиона долларов звучит сомнительно, так как в 2017 году все государственные доходы России составили около 219 млрд. Однако именно такую сумму указывала российская сторона — доказательства этому журналисты получили в виде текстовых сообщений и фото.
Авторы публикации обратились к Садовникову за комментарием, но он заявил, что не имеет связей с российскими властями и ничего не предлагал каталонцам. По его словам, в 2017 году он ездил в Барселону с «другом», который якобы взял его на какую-то встречу, о сути которой он не был в курсе из-за незнания испанского языка.
Личность Садовникова в Каталонии подтвердил человек, который встречал его в Барселоне. Помимо этого, в переписке Терраделласа и Пучдемона говорилось, что 26 октября 2017 года «посланник Путина прибывает в пять». Согласно записи прилетов, в тот же день человек по имени Николай Садовников прилетел из Москвы в Барселону, самолет приземлился в 15:44. Дата рождения этого Садовникова полностью совпала с данными, указанными в водительском удостоверении дипломата Садовникова.
Каталония так и не стала независимой. Испания отказалась признавать итоги референдума. Некоторые лидеры сепаратистов, в том числе Пучдемон, бежали из страны. Оставшиеся были осуждены за растрату и подстрекание к мятежу и были отправлены в тюрьму.
По данным расследователей, Садовников начинал карьеру дипломата в Италии в 1980-х и проработал в МИД как минимум до 2010 года. В 2007 году он был советником отдела планирования политики министерства. Какое-то время занимался укреплением отношений между Россией и Ираном, а в конце 2010-х годов переключился на каталонский вопрос.
Итальянский лоббист Пьерджорджо Басс, который помогал Садовникову с визой в 2016 году, сообщил журналистам, что в 2016-2017 годах россиянин занимал должность советника Сергея Лаврова по стратегической внешней политике.
Западные спецслужбы считали, что дипломат имеет прямой доступ к Путину — якобы формально он представлял МИД, но в действительности «был подотчетным только главе государства, с которым, по его утверждениям, имел определенную близость».
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