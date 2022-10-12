Уже третий бизнесмен из числа участников рейтинга Forbes отказался от российского гражданства

Российский миллиардер, предприниматель, владелец DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер отказался от российского гражданства.
Он и его семья покинули россию еще после аннексии Крыма в 2014 году, а летом 2022 года завершили процесс выхода из гражданства.
Мильнер в 2022 году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивалось в $7,3 млрд. В 1999 году он получил гражданство Израиля и прожил в стране несколько лет, после чего переехал в США.
Мильнер родился в москве и является одним из самых известных русскоязычных IT-предпринимателей мира. Он хотел потратить $100 млн на запуск космического аппарата, который долетит до звезды Альфа Центавра — центра ближайшей к Земле звездной системы.
В конце апреля этого года он объявил, что пожертвует совместно с Airbnb и Spotify $100 млн украинским беженцам, пострадавшим от войны.
Миллиардер отметил, что является украинцем по отцовской линии, и в детстве провел там много лет с двоюродными братьями.
Это уже третий бизнесмен из числа участников рейтинга Forbes, отказавшийся от российского гражданства в последние месяцы. Летом о подобном решении сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Больше 10 лет бизнесмен жил в Казахстане и в этом году получил паспорт этой страны. Его состояние оценивается в $2,4 млрд. В начале сентября предприниматель Рубен Варданян также решил отказаться от гражданства россии и объявил о решении переехать в Арцах (Нагорный Карабах). В 2021 году Forbes оценивал состояние Варданяна в $1 млрд.
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