Уже третий бизнесмен из числа участников рейтинга Forbes отказался от российского гражданства

08:12 11 октября Киев, Украина

Российский миллиардер, предприниматель, владелец DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер отказался от российского гражданства.

Он и его семья покинули россию еще после аннексии Крыма в 2014 году, а летом 2022 года завершили процесс выхода из гражданства.

Мильнер в 2022 году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивалось в $7,3 млрд. В 1999 году он получил гражданство Израиля и прожил в стране несколько лет, после чего переехал в США.

Мильнер родился в москве и является одним из самых известных русскоязычных IT-предпринимателей мира. Он хотел потратить $100 млн на запуск космического аппарата, который долетит до звезды Альфа Центавра — центра ближайшей к Земле звездной системы.

В конце апреля этого года он объявил, что пожертвует совместно с Airbnb и Spotify $100 млн украинским беженцам, пострадавшим от войны.

«Мы были потрясены глубоко огорчающими страданиями украинского народа. Мы верим, что эта инициатива, запущенная в партнерстве с некоторыми из самых креативных технологических компаний и организаций мира, может оказать практическую помощь людям, живущим в смятении за пределами своей родины», — говорилось в сообщении фонда Мильнера и его жены.

Миллиардер отметил, что является украинцем по отцовской линии, и в детстве провел там много лет с двоюродными братьями.



Это уже третий бизнесмен из числа участников рейтинга Forbes, отказавшийся от российского гражданства в последние месяцы. Летом о подобном решении сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Больше 10 лет бизнесмен жил в Казахстане и в этом году получил паспорт этой страны. Его состояние оценивается в $2,4 млрд. В начале сентября предприниматель Рубен Варданян также решил отказаться от гражданства россии и объявил о решении переехать в Арцах (Нагорный Карабах). В 2021 году Forbes оценивал состояние Варданяна в $1 млрд.