Уже к лету из магазинов РФ исчезнут иностранные гаджеты и техника

Импортная электроника и бытовая техника закончатся в России летом, если не будет ажиотажного спроса. Сейчас магазины продают запасы, новых отгрузок не было.
В случае с компьютерами и ноутбуками дефицит может начаться через два-три месяца. В лучшем случае это произойдет в августе–сентябре при условии, что ретейлеры получат из Европы сделанные в начале года заказы. В одной из торговых сетей изданию сообщили, что их запасов IPhone и компьютеров Apple хватит только до июня. До конца года проблем не будет только с аксессуарами для смартфонов и расходными материалами для копировальной техники.
Представители рынка прогнозируют сокращение ассортимента уже в недалеком будущем. Сложнее всего будет заместить премиальные модели бытовой техники, игровые консоли, умные часы, флагманские смартфоны и некоторые другие устройства отдельных брендов.
Надежды продавцы возлагают на параллельный импорт. Например, в некоторых странах Латинской Америки официально не продается iPhone, но купить его там можно благодаря поставкам с Ближнего Востока. При этом цены иногда оказываются немного ниже, а качество обычно то же.
Уже сейчас некоторые российские поставщики перестроили или начали перестраивать свои логистические цепочки. Восстановить часть импорта планируется к июню за счет Турции, Казахстана и Узбекистана. Под вопросом Китай, где началась эпидемия коронавируса.
По данным Минпромторга на 13 апреля, в стране сформированы "достаточные" запасы смартфонов, телевизоров, стационарных компьютеров, холодильников, стиральных машин, газовых и электрических плит с духовками, электрических чайников, микроволновок.
Ранее России в ближайшие два-три месяца предсказали дефицит иностранных строительных и отделочных материалов, сантехники, инструментов, строительной химии, садовой техники. Эти товары будет сложно заменить на российские, так как для их производства используется импортное сырье, преимущественно европейское.
В случае с компьютерами и ноутбуками дефицит может начаться через два-три месяца. В лучшем случае это произойдет в августе–сентябре при условии, что ретейлеры получат из Европы сделанные в начале года заказы. В одной из торговых сетей изданию сообщили, что их запасов IPhone и компьютеров Apple хватит только до июня. До конца года проблем не будет только с аксессуарами для смартфонов и расходными материалами для копировальной техники.
Представители рынка прогнозируют сокращение ассортимента уже в недалеком будущем. Сложнее всего будет заместить премиальные модели бытовой техники, игровые консоли, умные часы, флагманские смартфоны и некоторые другие устройства отдельных брендов.
Надежды продавцы возлагают на параллельный импорт. Например, в некоторых странах Латинской Америки официально не продается iPhone, но купить его там можно благодаря поставкам с Ближнего Востока. При этом цены иногда оказываются немного ниже, а качество обычно то же.
Уже сейчас некоторые российские поставщики перестроили или начали перестраивать свои логистические цепочки. Восстановить часть импорта планируется к июню за счет Турции, Казахстана и Узбекистана. Под вопросом Китай, где началась эпидемия коронавируса.
По данным Минпромторга на 13 апреля, в стране сформированы "достаточные" запасы смартфонов, телевизоров, стационарных компьютеров, холодильников, стиральных машин, газовых и электрических плит с духовками, электрических чайников, микроволновок.
Ранее России в ближайшие два-три месяца предсказали дефицит иностранных строительных и отделочных материалов, сантехники, инструментов, строительной химии, садовой техники. Эти товары будет сложно заменить на российские, так как для их производства используется импортное сырье, преимущественно европейское.
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