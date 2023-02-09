Уже 16 000 человек погибли из-за разрушительного землетрясения в Турции и Сирии

12:07 09 февраля Киев, Украина

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 16 000 человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти и международные организации.



Отмечается, что общее число погибших в Сирии составляет не менее 3162 человека.



По данным сирийских государственных СМИ, в подконтрольных Дамаску районах зарегистрировано около 1262 смертей. Еще 1900 человек погибли в контролируемых повстанцами районах на северо-западе страны.



В Турции число жертв стихии возросло до 12 873 человек, еще около 63 тысяч пострадали.



Агентства по оказанию помощи предупредили, что количество погибших, вероятно, значительно возрастет, особенно в Сирии, поскольку поисково-спасательные работы приблизились к 72-часовой отметке.