Узбекистан отказался признавать так называемую независимость ОРДЛО и настаивает на прекращении войны

Узбекистан поддерживает территориальную целостность и отказывается признавать так называемую независимость ОРДЛО, заявил глава МИД страны Абдулазиз Камилов.
По ситуации в Украине Камилов высказался, выступая на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса – верхней палаты парламента Узбекистана.
По ситуации в Украине Камилов высказался, выступая на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса – верхней палаты парламента Узбекистана.
Глава тамошнего МИД отметил, что Узбекистан "исторически имеет традиционные всесторонние связи и с Россией, и с Украиной":
Камилов добавил, что Узбекистан, согласно внешнеполитической концепции, не участвует ни в каких военно-политических блоках, а военнослужащих страны не вовлекают в военные конфликты за рубежом.
Вспомнил в своей речи глава МИД и о санкциях, наложенных на Россию из-за развязывания войны. РФ стала лидером в мире по количеству наложенных санкций, обогнав Иран и Северную Корею. Камилов отметил, что ограничения имеют прямое влияние на Узбекистан, а потому власти страны работают над минимизацией этого ущерба. Узбекистан санкции в отношении России не вводит.
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