Узбекистан отказался признавать так называемую независимость ОРДЛО и настаивает на прекращении войны

14:35 17 марта Киев, Украина





По ситуации в Украине Камилов высказался, выступая на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса – верхней палаты парламента Узбекистана. Узбекистан поддерживает территориальную целостность и отказывается признавать так называемую независимость ОРДЛО , заявил глава МИД страны Абдулазиз Камилов.По ситуации в Украине Камилов высказался, выступая на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса – верхней палаты парламента Узбекистана.

“Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьезную обеспокоенность в Узбекистане. Во-вторых, мы сторонники того, чтобы мирным путем найти решение в этой ситуации и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. Но для этого, прежде всего, необходимо немедленно прекратить военные действия, насилие… Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали (так называемые. – Ред.) Луганскую и Донецкую народные республики”, – сказал он.

Глава тамошнего МИД отметил, что Узбекистан "исторически имеет традиционные всесторонние связи и с Россией, и с Украиной":

“Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с двумя странами, исходя из наших национальных интересов. С одной стороны, Россия является ведущим торговым партнером Узбекистана, у нас с ней стратегическое партнерство и союзнические отношения. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям, в том числе торгово-экономической, культурной, образовательной, сельскохозяйственной сферах”, - сказал Камилов.

Камилов добавил, что Узбекистан, согласно внешнеполитической концепции, не участвует ни в каких военно-политических блоках, а военнослужащих страны не вовлекают в военные конфликты за рубежом.



Вспомнил в своей речи глава МИД и о санкциях, наложенных на Россию из-за развязывания войны. РФ стала лидером в мире по количеству наложенных санкций, обогнав Иран и Северную Корею. Камилов отметил, что ограничения имеют прямое влияние на Узбекистан, а потому власти страны работают над минимизацией этого ущерба. Узбекистан санкции в отношении России не вводит.