Узбекистан не согласится на "газовые отношения" с россией

14:14 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters.



Как известно, в прошлом месяце россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.



По словам Мирзамахмудова, Узбекистан еще не получил предложение. Министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов в ответ на предложение рф о "газовом союзе" заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.Об этом сообщает Reuters.Как известно, в прошлом месяце россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.По словам Мирзамахмудова, Узбекистан еще не получил предложение.

"Даже если будет заключено газовое соглашение с россией, это не означает союз", - сказал он, отметив, что велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет "технический контракт", а не союз.

"Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае - нет", - отметил Мирзамахмудов.

Вместе с тем, Узбекистан по-прежнему частично зависит от иностранного газа. Ташкент в последние несколько дней испытывал нехватку газа, поскольку потребление резко возросло из-за холодного периода.



Мирзамахмудов заявил, что резкое похолодание вынудило Узбекистан прекратить экспорт 6 млн кубометров газа в день в Китай.



Он отметил, что всего в стране производится около 52 млрд кубометров природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд кубометров, а экспорт - 2,7 млрд кубометров.