Узбекистан не согласится на "газовые отношения" с россией

Министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов в ответ на предложение рф о "газовом союзе" заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.
Об этом сообщает Reuters.
Как известно, в прошлом месяце россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.
По словам Мирзамахмудова, Узбекистан еще не получил предложение.
Об этом сообщает Reuters.
Как известно, в прошлом месяце россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.
По словам Мирзамахмудова, Узбекистан еще не получил предложение.
Вместе с тем, Узбекистан по-прежнему частично зависит от иностранного газа. Ташкент в последние несколько дней испытывал нехватку газа, поскольку потребление резко возросло из-за холодного периода.
Мирзамахмудов заявил, что резкое похолодание вынудило Узбекистан прекратить экспорт 6 млн кубометров газа в день в Китай.
Он отметил, что всего в стране производится около 52 млрд кубометров природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд кубометров, а экспорт - 2,7 млрд кубометров.
Мирзамахмудов заявил, что резкое похолодание вынудило Узбекистан прекратить экспорт 6 млн кубометров газа в день в Китай.
Он отметил, что всего в стране производится около 52 млрд кубометров природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд кубометров, а экспорт - 2,7 млрд кубометров.
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