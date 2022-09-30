Узбекистан не будет депортировать сбежавших от мобилизации россиян

Власти Узбекистана не станут депортировать российских граждан, бежавших в страну от мобилизации, если они не будут нарушать внутренние законы.
Об этом заявило министерство иностранных дел республики.
Ведомство отметило, что Узбекистан привержен принципам открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств.
Россия и Узбекистан имеют действующие законы о взаимной экстрадиции, но уголовных дел за уклонение от армии на данный момент в рф не заводили.
Ранее Казахстан объявил, что будет выдавать бежавших от мобилизации россиян только в случае зарегистрированного уголовного правонарушения и после официального объявления в международный розыск.
Также он подчеркнул, что Казахстан не собирается закрывать границу с россией или ужесточать требования к тем, кто бежит от мобилизации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии