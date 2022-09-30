Узбекистан не будет депортировать сбежавших от мобилизации россиян

11:51 30 сентября Киев, Украина

Власти Узбекистана не станут депортировать российских граждан, бежавших в страну от мобилизации, если они не будут нарушать внутренние законы.

Об этом заявило министерство иностранных дел республики.

«Граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство отметило, что Узбекистан привержен принципам открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств.



Россия и Узбекистан имеют действующие законы о взаимной экстрадиции, но уголовных дел за уклонение от армии на данный момент в рф не заводили.



Ранее Казахстан объявил, что будет выдавать бежавших от мобилизации россиян только в случае зарегистрированного уголовного правонарушения и после официального объявления в международный розыск.

«Военкоматы если будут искать — это не является правовым основанием для выдачи», — пояснил глава МВД республики Марат Ахметжанов.

Также он подчеркнул, что Казахстан не собирается закрывать границу с россией или ужесточать требования к тем, кто бежит от мобилизации.