Узбекистан лоббирует снятие санкций с российского миллиардера Алишера Усманова

Власти Узбекистана просят Евросоюз снять санкций с российского миллиардера Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, веденные в связи с войной в Украине.
Ташкент просит отменить ограничения, чтобы бизнесмен мог и дальше инвестировать в развитие Узбекистана, пишет Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждением этого вопроса источники.
О снятии санкций с Усманова и Исмаиловой узбекские чиновники стали говорить на встречах со своими европейскими коллегами. По их словам, заморозка активов миллиардера в ЕС мешает ему вкладывать в экономику их страны. В случае если Брюссель откажется отменить ограничения, Ташкент обещает оказать Усманову всю необходимую юридическую помощь в судебном разбирательстве против властей ЕС.
Представитель Усманова подтвердил, что санкции «действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам» в Узбекистане, но отказался комментировать инициативы узбекских властей.
В то же время запрос Ташкента ставит ЕС перед трудным выбором. С одной стороны, Брюссель старается выстроить более тесные связи со странами Центральной Азии после их отстранения от россии в связи с войной в Украине. С другой — выполнение просьбы Ташкента приведет к тому, что «десятки российских олигархов» вспомнят о своем втором гражданстве и на основании этого будут требовать снятия санкций, говорит европейский чиновник.
Спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано напомнил, что у всех лиц, попавших под европейские санкции, есть возможность юридически оспорить включение в список в Европейском суде. Усманов еще в мае подал иск, в котором потребовал снять с него санкции и приостановить их действие до решения судьи.
Санкции в отношении Усманова ввели ЕС, Великобритания и Канада. США также ввели ограничения против него, но затем вывели его активы из-под блокирующих санкций. Сестра Усманова Гульбахор Исмаилова попала в «черный список» из-за того, что она была указана владелицей активов миллиардера, в том числе яхты Dilbar за 600 млн долларов.
О снятии санкций с Усманова и Исмаиловой узбекские чиновники стали говорить на встречах со своими европейскими коллегами. По их словам, заморозка активов миллиардера в ЕС мешает ему вкладывать в экономику их страны. В случае если Брюссель откажется отменить ограничения, Ташкент обещает оказать Усманову всю необходимую юридическую помощь в судебном разбирательстве против властей ЕС.
Представитель Усманова подтвердил, что санкции «действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам» в Узбекистане, но отказался комментировать инициативы узбекских властей.
В то же время запрос Ташкента ставит ЕС перед трудным выбором. С одной стороны, Брюссель старается выстроить более тесные связи со странами Центральной Азии после их отстранения от россии в связи с войной в Украине. С другой — выполнение просьбы Ташкента приведет к тому, что «десятки российских олигархов» вспомнят о своем втором гражданстве и на основании этого будут требовать снятия санкций, говорит европейский чиновник.
Спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано напомнил, что у всех лиц, попавших под европейские санкции, есть возможность юридически оспорить включение в список в Европейском суде. Усманов еще в мае подал иск, в котором потребовал снять с него санкции и приостановить их действие до решения судьи.
Санкции в отношении Усманова ввели ЕС, Великобритания и Канада. США также ввели ограничения против него, но затем вывели его активы из-под блокирующих санкций. Сестра Усманова Гульбахор Исмаилова попала в «черный список» из-за того, что она была указана владелицей активов миллиардера, в том числе яхты Dilbar за 600 млн долларов.
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