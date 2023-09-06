Увеличилось количество детей, пострадавших от агрессии рф в Украине

10:35 08 августа Киев, Украина

С момента полномасштабного вторжения россии погибли по меньшей мере 499 украинских детей, еще 1092 получили ранения, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В результате полномасштабной вооруженной агрессии рф пострадал 1591 ребенок. По состоянию на утро 8 августа 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 499 детей погибли и более 1092 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В частности, в результате российского ракетного обстрела г. Покровска Донецкой области получили ранения разной степени тяжести двое детей в возрасте 11 и 16 лет.



Всего больше всего пострадало детей в Донецкой области - 483, Харьковской - 298, Киевской - 129, Херсонской - 117, Запорожской - 97, Николаевской - 95, Днепропетровской - 94, Черниговской - 71, Луганской - 67.