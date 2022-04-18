Устрашающий антирекорд США -187 833 новых случая COVID за сутки

The Wall Street Journal опубликовал жуткую статистику, согласно данным университета Джонса Хопкинса в США катастрофическими темпами растет заболеваемость COVID, за последние сутки 187 833 новых случая.
Предыдущий максимум в свыше 177 тысяч продержался неделю. В среднем за этот период прирост составил более 161 тысячи.
Также растет уровень смертности. За прошедшие сутки зафиксировано 2015 летальных случаев.
Кроме того, в течение десяти дней в США фиксируют рекордные числа по госпитализированным больным. Сейчас в больницах находятся более 80 тысяч человек.
В связи с этим все больше штатов США, в частности Род-Айленд, Нью-Гэмпшир и Мэн, начинают вводить ограничения.
Власти Калифорнии издали распоряжение жителям штата оставаться дома. Кроме того, большинство предприятий должны прекращать работу с 22:00 до 5:00.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии выявили свыше 11,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 252 тысяч человек скончались.
Предыдущий максимум в свыше 177 тысяч продержался неделю. В среднем за этот период прирост составил более 161 тысячи.
Также растет уровень смертности. За прошедшие сутки зафиксировано 2015 летальных случаев.
Кроме того, в течение десяти дней в США фиксируют рекордные числа по госпитализированным больным. Сейчас в больницах находятся более 80 тысяч человек.
В связи с этим все больше штатов США, в частности Род-Айленд, Нью-Гэмпшир и Мэн, начинают вводить ограничения.
Власти Калифорнии издали распоряжение жителям штата оставаться дома. Кроме того, большинство предприятий должны прекращать работу с 22:00 до 5:00.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии выявили свыше 11,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 252 тысяч человек скончались.
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