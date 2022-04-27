Устали от насмешек: австрийскую деревню Fucking переименуют 

15:22 27 ноября Киев, Украина

Крохотная деревушка Fucking в Австрии сменит свое название на Fugging из-за насмешек туристов, бесконечных фотографий и краж указателей с названием деревни.









На немецком слово Fucking не имеет никакого значения, зато на английском языке это означает "совокупление". Деревня с таким названием находится в земле Верхняя Австрия на границе с Баварией, население всего около 150 человек. Деревня известна под названием Фуккинг как минимум с 1070 года. Название образовано добавлением к имени некоего Фокко (нем. Focko), который жил в тех местах в VI веке, древнегерманского суффикса "Инг" ("ing"), означающего "люди". Таким образом, название "Фуккинг" означает "место людей Фокко".

Существование деревни было впервые зарегистрировано в 1070 году, и архивы показывают, что 20 лет спустя бароном там был некто Адалпертус де Фуцингин.

После распространения фото в Интернете, деревня стала весьма известна, особенно среди англоязычных туристов. Они украли не менее 15 дорожных знаков с названием деревни, что довольно дорого обошлось властям деревни: установка нового каждый раз обходилась в 300 евро. Также некоторые парочки занимались сексом прямо под знаком, смущая местное население.



Переименовать деревню хотели еще в 2004 году, однако тогда жители деревни высказались против, также они выступили против попыток своего мэра нажиться на пикантном названии деревни. Но в 2020 году они сменили гнев на милость.



Также схожую популярность имеют еще два австрийских поселка, чьи названия читаются, как Петтинг и Киссинг. Их переименовывать пока не будут.