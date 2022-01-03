Усиление роста голода как последствие пандемии

Как следствие, пандемия коронавируса влечет за собой не только безработицу, банкротство и спад экономики, но и вытекающее из вышеперечисленных условий резкое сокращение продуктов питания. Как выразился глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли, из-за пандемии COVID-19 мир стоит на пороге голода, который может достигнуть "библейских масштабов".

"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, - со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года, - указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", - сказал Бисли.

При этом в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии рост голодающих ожидается на уровне 135% и Южной Африке - до 90%.

"Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия", - добавил глава ВПП.

На осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии ВПП необходимы почти 5 млрд долларов в ближайшие полгода, подчеркнул Бисли.

Напомним, что ранее в ВОЗ призвали больше не вводить карантин. Экономические последствия карантина намного хуже последствий пандемии, а для сдерживания коронавируса достаточно масочного режима и социальной дистанции.

Также сообщалось, что на борьбу с COVID в Украине уже потратили 25 миллиардов. На борьбу с коронавирусом в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета.