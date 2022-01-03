Усиление роста голода как последствие пандемии

Как следствие, пандемия коронавируса влечет за собой не только безработицу, банкротство и спад экономики, но и вытекающее из вышеперечисленных условий резкое сокращение продуктов питания. Как выразился глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли, из-за пандемии COVID-19 мир стоит на пороге голода, который может достигнуть "библейских масштабов".
При этом в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии рост голодающих ожидается на уровне 135% и Южной Африке - до 90%.
На осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии ВПП необходимы почти 5 млрд долларов в ближайшие полгода, подчеркнул Бисли.
Напомним, что ранее в ВОЗ призвали больше не вводить карантин. Экономические последствия карантина намного хуже последствий пандемии, а для сдерживания коронавируса достаточно масочного режима и социальной дистанции.
Также сообщалось, что на борьбу с COVID в Украине уже потратили 25 миллиардов. На борьбу с коронавирусом в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета.
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