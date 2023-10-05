Усиление обороноспособности: Япония приобретет крылатые ракеты "Томагавк"

Япония планирует закупить 400 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawks) с дальностью поражения около 1600 км уже в 2025 году, годом ранее, чем планировалось изначально.
Об этом пишет издание Kyodo News.
Для усиления обороноспособности Япония планирует приобрести 400 "Томагавков", имеющих дальность поражения около 1600 км. Первоначально ракеты планировали закупить в 2026 финансовом году, однако на фоне угроз Северной Кореи и Китая этот процесс ускорили.
Закупка первых 200 крылатых ракет должна начаться в апреле 2025 года, сказал один из чиновников, отметив, что закупку еще предстоит одобрить Конгресс США.
На покупку японское правительство выделило 1,4 миллиарда долларов в бюджете на 2023 финансовый год, который начался в апреле. Эти изменения, вероятно, снизят стоимость закупок.
Томагавки, впервые использованные в войне в Персидском заливе 1991 года, могут охватывать прибрежные районы Китая, и японские чиновники считают их необходимыми для усиления обороноспособности Токио, пока он не сможет представить крылатые ракеты собственного производства.
Для усиления обороноспособности Япония планирует приобрести 400 "Томагавков", имеющих дальность поражения около 1600 км. Первоначально ракеты планировали закупить в 2026 финансовом году, однако на фоне угроз Северной Кореи и Китая этот процесс ускорили.
Закупка первых 200 крылатых ракет должна начаться в апреле 2025 года, сказал один из чиновников, отметив, что закупку еще предстоит одобрить Конгресс США.
На покупку японское правительство выделило 1,4 миллиарда долларов в бюджете на 2023 финансовый год, который начался в апреле. Эти изменения, вероятно, снизят стоимость закупок.
Томагавки, впервые использованные в войне в Персидском заливе 1991 года, могут охватывать прибрежные районы Китая, и японские чиновники считают их необходимыми для усиления обороноспособности Токио, пока он не сможет представить крылатые ракеты собственного производства.
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