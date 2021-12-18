Ураган в Турции унес жизни 6 человек, десятки получили ранения

16:26 30 Ноябрь Киев, Украина

Число жертв и пострадавших в результате сильного урагана, накрывшего турецкий Стамбул и его окрестности накануне, продолжает расти.

Об этом сообщает Daily Sabah .

Согласно последним данным, стихия унесла жизни шесть человек, десятки получили ранения.

Власти Стамбула призвали граждан не выходить на улицу без необходимости. Из-за непогоды также пришлось закрыть учебные заведения.
Напомним, что из-за непогоды в Стамбуле, накрывшей город накануне, упала башня с часами. В провинциях ветер сорвал крыши домов, повалил деревья и конструкции.

Скорость ветра достигала 129,95 км/ч, Метеоагентство объявило об оранжевом штормовом предупреждении в 17 провинциях.