Ураган "Отис" в Мексике: 45 погибших, 47 пропавших без вести

16:19 31 октября Киев, Украина

В Мексике ураган "Отис" привел к гибели 45 человек, и еще 47 человек считаются пропавшими без вести, по данным CBS News. Официальные лица утверждают, что общее количество жертв и пропавших без вести в результате стихии значительно возросло, приближаясь к 100 человекам.



В понедельник губернатор штата Герреро сообщил, что по меньшей мере 45 человек погибли, и 47 человек считаются пропавшими без вести. Шестнадцать из найденных тел были возвращены их семьям. Официальные лица также отметили, что среди жертв есть трое иностранных граждан - из США, Канады и Великобритании.



Представители мексиканского правительства заявили, что работают над обеспечением доставки воды и топлива для пострадавших, а также восстановлением электроснабжения. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что гражданам будет предоставлена необходимая помощь, включая продовольствие, воду и электроэнергию, которые будут восстановлены в ближайшее время.