Ураган "Хилари" угрожает мексиканскому полуострову и Южной Калифорнии

08:34 21 августа Киев, Украина





Об этом пишет The New York Times.



Мексиканские власти сообщили о гибели одного человека в городе Санта-Росита, когда автомобиль унесло в море. Еще четыре человека удалось спасти. В Тихуане, на границе с Ураган "Хилари" достиг мексиканского полуострова Нижняя Калифорния, принеся в регион ливни, которые могут привести к опасным для жизни наводнениям как в Мексике, так и в Соединенных Штатах. Это будет первый случай через 80 лет, когда тропический шторм накроет Южную Калифорнию и Неваду, власти серьезно относятся к опасности.Об этом пишет The New York Times.Мексиканские власти сообщили о гибели одного человека в городе Санта-Росита, когда автомобиль унесло в море. Еще четыре человека удалось спасти. В Тихуане, на границе с США , опасаются оползней на крутых склонах холмов, где живет немало людей. В Нижней Калифорнии стихия

затопила дорогу.

Метеорологи говорят, что хотя ураган немного ослаб в воскресенье и уже не относится к 4 категории, он до сих пор опасен. Вероятно, он еще более ослабнет, прежде чем ударит по Соединенным Штатам. Ожидают внезапные наводнения, оползни, ливни, возможные торнадо и отключение электроэнергии.



По данным Национального центра ураганов США (NHC), в начале воскресенья максимальная скорость ветра достигла 140 км/ч.



К группе риска относятся Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Малибу, Санта-Моника, Беверли-Хиллз. Жителям рекомендуют оставаться дома, чтобы избежать

опасных наводнений. Владельцам частных домов и магазинов вдоль побережья и пляжей раздают мешки с песком, чтобы уберечься от стихии.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жителей оставаться дома, пока шторм пройдет.



В США из-за приближающегося урагана уже нарушены авиасообщения и отменены спортивные мероприятия. Университет штата Калифорния в Лос-Анджелесе отменил занятия в понедельник, обосновав это тем, что студенты и преподаватели могут столкнуться с опасностью во время поездки в заведение. Также отменяют или переносят мероприятия в Калифорнии.



Метеорологическая служба предупреждает о перекрытии дорог из-за оползней и наводнений. В горах и каньонах ожидается значительная активность камней и селевых потоков.



В Лас-Вегасе объявлено чрезвычайное положение из-за тропического шторма "Хилари". Округ сделал официальное заявление, чтобы в случае необходимости иметь дополнительные ресурсы.



Согласно предупреждению, национальная зона отдыха "Лейк Мид" закрыта для любого использования. Озеро и окружающая дикая местность – популярные места для катания на лодках, походов и кемпинга.



Национальная метеорологическая служба Сан-Диего предупредила, что ожидает осадков, которые могут затопить некоторые территории, стихия может иметь катастрофические последствия в горных и пустынных районах.