Ураган "Эта" ударил по Центральной Америке: погибли 19 человек

08:09 06 ноября Киев, Украина

Вот уже несколько дней в странах Центральной Америки бушует ураган «Эта», он принес в регион масштабные наводнения и разрушения, известно о 19 погибших.



Об этом сообщает АР.



Отмечается, что сначала под прицел «Эты» попало Никарагуа. Стихия принесла с собой порывы ветра скоростью до 225 километров в час. Непогода срывала с домов крыши и вырывала деревья с корнем. Впоследствии начались дожди, которые вызвали наводнение.





Из-за подтопления региона, в одной из местных шахт произошел оползень, в результате которого двое ее сотрудников оказались погребены заживо, а в соседнем Гондурасе на 13-летнюю девочку упала стена одного из домов, из-за чего она погибла.

Кроме Никарагуа и Гондураса, «Эта» зацепила также Ямайку, Мексику и Сальвадор.

Сейчас «Эта» забрала уже 4 жизни в Гватемале, 13 - в Гондурасе и 2 - в Никарагуа. В Панаме сообщается об исчезновении восьми человек. Стихия уничтожила десятки домов и повредила инфраструктуру, отрезав отдаленные населенные пункты от цивилизации.



Синоптики прогнозируют, что ураган будет бушевать в регионе еще несколько дней.