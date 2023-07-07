Управление ООН по правам человека выступило против предоставления Украине кассетных боеприпасов

Управление ООН по правам человека в Женеве отреагировало на сообщения о возможной поставке кассетных боеприпасов из США в Украину. Там заявили, что выступают против использования кассетных боеприпасов, пишет Bild.
Офис призвал россию и Украину присоединиться к Конвенции о кассетных боеприпасах, запрещающей использование, производство и передачу определенных типов обычных кассетных боеприпасов. Ее подписали более 100 стран. Германия является подписантом, но США нет, отмечает издание.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что США намерены в рамках нового пакета вооружений, передать Украине кассетные боеприпасы.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в пятницу, 7 июля, после сообщений, что Вашингтон планирует предоставить Киеву это оружие, заявила, что Германия не одобряет отправку кассетных боеприпасов в Украину.
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