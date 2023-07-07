Управление ООН по правам человека выступило против предоставления Украине кассетных боеприпасов

18:14 07 июля Киев, Украина

Управление ООН по правам человека в Женеве отреагировало на сообщения о возможной поставке кассетных боеприпасов из США в Украину. Там заявили, что выступают против использования кассетных боеприпасов, пишет Bild.

"Такие боеприпасы убивают и калечат людей еще долго после завершения конфликта. Поэтому их использование должно быть немедленно прекращено", - заявила пресс-секретарь офиса в Женеве в пятницу, 7 июля.

Офис призвал россию и Украину присоединиться к Конвенции о кассетных боеприпасах, запрещающей использование, производство и передачу определенных типов обычных кассетных боеприпасов. Ее подписали более 100 стран. Германия является подписантом, но США нет, отмечает издание.