Uniqa продает свою долю в российской "Райффайзен Жизнь" в знак солидарности с Украиной

19:12 24 августа Киев, Украина





Как сообщил член правления Uniqa Вольфганг Киндл, решение о продаже было принято в знак солидарности с Украиной. Австрийская страховая компания Uniqa продает свою долю в российской "Райффайзен Жизнь" российской страховой компании "Ренессанс Жизнь". Остальные 25%, которыми владеет Райффайзенбанк, принадлежащий группе Raiffeisen Bank International, также будут проданы российской компании.Как сообщил член правления Uniqa Вольфганг Киндл, решение о продаже было принято в знак солидарности с Украиной.

"Мы осуждаем войну в Украине и считаем, что важно показать нашу солидарность с украинским народом", - сказал Киндл.

Uniqa полностью прекратила любые новые деловые операции в россии сразу после начала войны. В прошлом году компания вместе с партнером по совместному предприятию Райффайзенбанком рассматривала все варианты для дальнейшей судьбы бизнеса.

"Мы пришли к выводу, что продажа компании является лучшим решением для всех сторон", - отметил Киндл.

Продажа компании осуществляется в соответствии с процедурами и ограничениями, установленными российскими властями. Цена сделки не разглашается.