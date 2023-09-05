Uniqa продает свою долю в российской "Райффайзен Жизнь" в знак солидарности с Украиной

Австрийская страховая компания Uniqa продает свою долю в российской "Райффайзен Жизнь" российской страховой компании "Ренессанс Жизнь". Остальные 25%, которыми владеет Райффайзенбанк, принадлежащий группе Raiffeisen Bank International, также будут проданы российской компании.
Как сообщил член правления Uniqa Вольфганг Киндл, решение о продаже было принято в знак солидарности с Украиной.
Как сообщил член правления Uniqa Вольфганг Киндл, решение о продаже было принято в знак солидарности с Украиной.
Uniqa полностью прекратила любые новые деловые операции в россии сразу после начала войны. В прошлом году компания вместе с партнером по совместному предприятию Райффайзенбанком рассматривала все варианты для дальнейшей судьбы бизнеса.
Продажа компании осуществляется в соответствии с процедурами и ограничениями, установленными российскими властями. Цена сделки не разглашается.
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