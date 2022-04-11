Умер легендарный советский артист Армен Джигарханян

14:36 14 ноября Киев, Украина

Не стало легенды советского кино, знаменитого армянина и любимца зрителей артиста Армена Джигарханяна. Армен Борисович умер в больнице. Как стало известно, причиной смерти стала остановка сердца на фоне болезни почек и отека организма. Об этом, ссылаясь на источник из окружения актера, сообщило сегодня, 14 ноября, ТАСС.

"Предварительно, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил Интерфаксу друг артиста Артур Согомонян, Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище.

"Прощание пройдет во вторник в 12 часов в театре Джигарханяна, если разрешат власти, пока это предварительная информация, мы пытаемся получить разрешение. Похоронят на Ваганьковском кладбище, где дочь Армена Борисовича", - рассказал он.

Джигарханян умер на 86 году жизни. В последние годы он имел проблемы со здоровьем. В апреле 2018 года актер был госпитализирован из-за проблем с сердцем. 26 апреля Джигарханян был госпитализирован с инфарктом и впал в кому, но позднее вышел из нее.

Армен Джигарханян является Народным артистом СССР и лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.

Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин.