Умер легендарный советский артист Армен Джигарханян

Не стало легенды советского кино, знаменитого армянина и любимца зрителей артиста Армена Джигарханяна. Армен Борисович умер в больнице. Как стало известно, причиной смерти стала остановка сердца на фоне болезни почек и отека организма. Об этом, ссылаясь на источник из окружения актера, сообщило сегодня, 14 ноября, ТАСС.
Как сообщил Интерфаксу друг артиста Артур Согомонян, Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище.
Джигарханян умер на 86 году жизни. В последние годы он имел проблемы со здоровьем. В апреле 2018 года актер был госпитализирован из-за проблем с сердцем. 26 апреля Джигарханян был госпитализирован с инфарктом и впал в кому, но позднее вышел из нее.
Армен Джигарханян является Народным артистом СССР и лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.
Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин.
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