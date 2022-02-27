Умер известный модельер и основатель дома моды Kenzo

В Париже в воскресенье, из-за осложнений вызванных COVID-19, в возрасте 81 года умер Кензо Такада, японский дизайнер и основатель модного дома Kenzo.
Об этом сообщил представитель Takada K-3.
В 1970 году Такада потряс Париж дебютом своей одноименной модной линии. Проданный из своего первого бутика, названного Jungle Jap, его дизайн представлял собой хаотичную смесь ярких цветов и несоответствующих принтов, на создание которых его вдохновили путешествия по всему миру.
Дизайнер открыл свой флагманский магазин на Парижской площади Виктуар в 1976 году. В течение следующих трех десятилетий он получил множество наград и достижений, в том числе его лицо было на множестве обложек журналов, он запустил парфюмерную империю, а в 1993 году бренд стал частью роскошного конгломерата LVMH.
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