Умер известный модельер и основатель дома моды Kenzo

06:42 05 Октябрь Киев, Украина

В Париже в воскресенье, из-за осложнений вызванных COVID-19 , в возрасте 81 года умер Кензо Такада, японский дизайнер и основатель модного дома Kenzo.



Об этом сообщил представитель Takada K-3.

"С огромной печалью бренд Kenzo объявляет о потере своего знаменитого художественного руководителя Кензо Такады. Всемирно известный дизайнер скончался 4 октября 2020 года из-за осложнений, связанных с COVID-19, в возрасте 81 года в больнице в Нейи-сюр-Сен, Франция", – говорится в заявлении.

В 1970 году Такада потряс Париж дебютом своей одноименной модной линии. Проданный из своего первого бутика, названного Jungle Jap, его дизайн представлял собой хаотичную смесь ярких цветов и несоответствующих принтов, на создание которых его вдохновили путешествия по всему миру.



Дизайнер открыл свой флагманский магазин на Парижской площади Виктуар в 1976 году. В течение следующих трех десятилетий он получил множество наград и достижений, в том числе его лицо было на множестве обложек журналов, он запустил парфюмерную империю, а в 1993 году бренд стал частью роскошного конгломерата LVMH.





