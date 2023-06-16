Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

11:57 12 июня Киев, Украина

В миланской больнице Сан-Раффаэле, в возрасте 86 лет ушел из жизни лидер крупнейшей правой партии Forza Italia, трижды премьер Италии Сильвио Берлускони

Об этом сообщают итальянские СМИ.

Берлускони вернулся в миланскую клинику "Сан-Раффаэле"в прошлую пятницу после длительной 45-дневной госпитализации. В апреле политик был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с хронической лейкемией.



Берлускони трижды занимал пост премьер-министра. В последние годы его здоровье значительно ухудшилось: он перенёс операцию на сердце, преодолел рак простаты и часто посещал больницы после заражения COVID-19 и развития двусторонней пневмонии в 2020 году.

Итальянский политик и крупный предприниматель. Занимал пост премьер-министра Италии в 1994, 2001–2006 и 2008-2011 годах. Медиамагнат, владелец холдинга Fininvest, объединившего около 150 компаний, действующих практически во всех сферах жизни итальянцев, в том числе футбольного клуба "Милан". Самый богатый житель Италии (25 место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes за 2005 год).