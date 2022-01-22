Умер американский актер - звезда "Истории ужасов" Стиви Ли

13:38 11 Сентябрь Киев, Украина

Его знали очень многие, а еще больше зрителей запомнили его неповторимое лицо. Он был звездой рестлинга под псевдонимом Марионетка Психо Гном, американский актер, герой истории ужасов. Неожиданная смерть настигла известного американского актера Стиви Ли. Актер скончался в возрасте 54 лет, пишет Daily Star.

Артист умер в своем доме еще 9 сентября.

Стиви Ли начинал свою карьеру в рестлинге под псевдонимом Марионетка Психо Гном.

"Его любили многие, друзья были его семьей, поклонники обожали, но у него остался лишь его брат Джим", - рассказал представитель организации Impact Wrestling.

Стиви Ли появлялся в многочисленных телешоу и снялся в лентах Оз: Великий и Ужасный, Американская история ужасов, Бэйб, Чудаки, Американский пирог: Голая миля.

До этого сообщалось, что скончалась звезда Игры престолов Дайана Ригг. У нее была онкология.

Ранее мы писали о смерти легенды электронной музыки Саймеона Кокса. Его музыкой заслушивались Джими Хендрикс и Джон Леннон.