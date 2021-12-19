Ультраправый телеведущий собирается стать президентом Франции

19:04 01 Декабрь Киев, Украина

Во Франции бывший телеведущий ультраправых взглядов Эрик Земмур собирается баллотироваться на пост главы страны в следующем году.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на видеообращение Земмура.



В своем видеообращении Земмур перечислил своих предшественников, среди которых назвал Жанну д'Арк, Наполеона Бонапарта и Шарля де Голля. Свое видео он записал в стиле радиовыступлений де Голля во время Второй мировой.

“Больше нет времени реформировать Францию, пора спасать ее. Вот почему я решил пойти на выборы”, – заявил Земмур.

Он отметил, что Франция находится под "смертельной угрозой" и в процессе исчезновения из-за иммиграции.



Также Земмур заявил своим поклонникам, что за его поддержку их, вероятно, будут называть расистами, а о нем "будут говорить самые ужасные вещи".



По данным AP, 63-летний Земмур неоднократно обвинялся в расизме. Несмотря на это, он остается одним из самых популярных кандидатов. В частности, согласно последним опросам, Земмур может пройти во второй тур вместе с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Ранее Эрика Земмура обвинили в расистских изречениях из- за его заявления о мигрантах.