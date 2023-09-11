Улицы португальского города Анадия затопило вином

В португальском городе Анадия утром 10 сентября улицы затопило вином. Это произошло после того, как взорвались две цистерны, принадлежавшие винокурне Destilaria Levira.
Как пишут португальские СМИ, спасателям удалось вычерпать вино и доставить его на очистную станцию, не дав жидкости достичь реки Сертима и вызвать экологическую катастрофу. Причины инцидента еще выясняют компетентные органы. Экономический ущерб городу и заводу пока не подсчитали. Но компания уже взяла на себя ответственность за причиненный жителям Анадии ущерб.
В соцсетях местные жители делились видео с вином, которое текло по улицам Анадии как реки.
Verdadeiro rio de vinho em Anadia.— _o_cabra_da_peste (@nuno_mar) September 11, 2023
Calamidade! pic.twitter.com/LejLz17XuK
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