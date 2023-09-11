Улицы португальского города Анадия затопило вином

16:28 11 сентября Киев, Украина

В португальском городе Анадия утром 10 сентября улицы затопило вином . Это произошло после того, как взорвались две цистерны, принадлежавшие винокурне Destilaria Levira.

Как пишут португальские СМИ, спасателям удалось вычерпать вино и доставить его на очистную станцию, не дав жидкости достичь реки Сертима и вызвать экологическую катастрофу. Причины инцидента еще выясняют компетентные органы. Экономический ущерб городу и заводу пока не подсчитали. Но компания уже взяла на себя ответственность за причиненный жителям Анадии ущерб.

"Мы глубоко сожалеем об инциденте, связанном с разрывом 2 цистерн с вином, пригодным для употребления. ... Несмотря на то, что в результате инцидента никто не пострадал, мы хотим выразить нашу искреннюю обеспокоенность по поводу ущерба. ... Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и ремонтом повреждений. У нас есть команды, которые готовы сделать это немедленно", – говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook.

В соцсетях местные жители делились видео с вином, которое текло по улицам Анадии как реки.