Укрзализныця открыла два участка железнодорожного сообщения с Румынией

15:55 30 августа Киев, Украина

Укрзализныця завершила реконструкцию и открыла два участка железнодорожного сообщения с Румынией: Рахов – Берлебаш – госграница и Тересва – госграница.

Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 30 августа.



Указано, что в рамках реализации проекта восстановлено 19,3 км от Рахова до госграницы и 1,1 км от госграницы до Тересвы.

"Эти два участка станут третьим и четвертым стыками на границе с Румынией – нашему наиболее загруженному направлению. Их открытие позволит отправлять дополнительные шесть пар грузовых поездов в день. Это дополнительные 3,5 млн тонн грузов в год", – сказал председатель правления УЗ Александр Камышин.

Эти два участка также открывают перспективу для новых пассажирских направлений между Ужгородом, Ивано-Франковском и Черновцами, а также международных маршрутов между украинскими и румынскими городами.



Участок Рахов – Берлебаш был закрыт для движения поездов в 2011 году, а Тересва – госграница – в 2007 году. Они расположены в сложной местности: очень узкая долина реки Тиса, более 100 искусственных сооружений, включая тоннель, металлические, железобетонные и каменные мосты.

В рамках реализации проекта также обновлены фасад и прилегающие территории на станциях Рахов и Берлебаш, установлено ограждение таможенной зоны на станции Рахов. Построена 60-метровая пассажирская платформа в поселке Деловое и 30-метровая технологическая платформа непосредственно на госгранице.



Сейчас Укрзализныця ведет переговоры с Румынией, чтобы возобновить ж/д пути на территории соседней страны. После этого между странами будет открыт пункт пропуска Берлебаш – Валя-Вышеулуй. Это позволит существенно разгрузить существующие пункты пропуска Вадул-Сирет – Дорнешты и Дьяково – Халмеу.