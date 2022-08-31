Укрепление военного сотрудничества: Казахстан и Турция заключили союз военных разведок

09:21 11 августа Киев, Украина

Казахстан и Турция продолжают расширять свое военное сотрудничество. Правительства стран утвердили протокол о взаимном обмене разведывательной и военной информацией

Об этом сообщает zakon.kz.



Согласно документу, обмен будет осуществляться на встречах военного персонала и по дипломатическим каналам. Он будет включать мониторинг развития военно-политической обстановки, а также передачу сведений об угрозах безопасности двух стран. Информация, подлежащая обмену, помимо письменных документов, также может включать CD, DVD, фильмы, фотографии, слайды и электронные документы, следует из протокола.



Союз военных разведок, который позволит Казахстану получить доступ к сведениям от страны НАТО, станет продолжением соглашения об оборонном сотрудничестве, которое президент Касым-Жомарт Токаев заключил с Реджепом Эрдоганом в мае в ходе официального визита в Анкару. Там же на переговорах глав Минобороны Руслана Жаксылыкова и Хулуси Акара была достигнута договоренность о строительстве в Казахстане завода турецких беспилотников ANKA.



Линия сборки и технического обслуживания дронов появится на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering, что сделает Казахстан первой зарубежной страной, выпускающей турецкие БПЛА.



Месяцем ранее в Казахстан приезжал министр обороны Китая Вей Фэнхэ, и по итогам его визита также была достигнута договоренность об укреплении военного сотрудничества двух стран.



Казахстан ищет союзников, поскольку растущие амбиции кремля на пространстве бывшего СССР вызывают нарастающий страх, рассказал The Wall Street Journal высокопоставленный чиновник в среднеазиатской стране.



По его словам, власти извлекли уроки из яростного сопротивления Украины и видят необходимость реформировать армию, чтобы сделать ее более мобильной и подготовленной к «гибридной войне», которая может включать как непосредственно боевые действия, так и кибератаки, дезинформацию и вмешательство в выборы.