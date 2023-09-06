Укрепление обороны: Польша отправит дополнительные военные силы к границе с беларусью

15:36 09 августа Киев, Украина

Замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что к границе с беларусью планируют отправить еще две тысячи военных, сообщает Польское новостное агентство.



По словам чиновника, сейчас границу обороняют около двух тысяч бойцов, однако главнокомандующий Пограничной службой Польши обратился с просьбой о дополнительной тысяче военных.

"Это будет усиление не на тысячу, а на две тысячи солдат. Такое решение было принято на Комитете безопасности, такое решение принял министр обороны Мариуш Блащак", — отметил Вонсик.

Как добавил заместитель главы польского МВД, солдаты прибудут на границу в течение следующих двух недель и будут помогать пограничникам в Подлясском и Люблинском воеводствах.