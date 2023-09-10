Украинский и российский президенты глазами бывшего президента США

08:58 10 сентября Киев, Украина

Выступая в видеочате во время состоявшейся 8-9 сентября в Киеве "Ялтинской конференции", Джордж Буш-младший, бывший президентом США в 2001-2009 годах, дал очень четкие характеристики украинскому президенту Владимиру Зеленскому и российскому Владимиру путину.

Буш упомянул, как глава Кремля Владимир путин оскорбил его и насмехался над его любимой собакой.

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?" Затем в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что тот легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что путин только спросил: "Почему?" - рассказал Буш.

По мнению экс-президента США, эта история хорошо иллюстрирует характер путина.

"Он всегда хочет демонстрировать свою силу. В то же время он считал россию ослабленным государством и потому был обижен на весь мир", - говорит Буш.

Бывший лидер Америки заявил, что смог увидеть натуру путина.

"Он был инфицирован властями и тягой к деньгам", - сказал Буш.

Характеризуя Владимира путина, он заявил, что тот строит новую империю, а потому на вторжении в Украину он может не остановиться.

"Если путин пойдет дальше, тогда США придется помогать таким странам как Польша, Литва и Латвия", - указал он.

В то же время Джордж Буш-младший заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский настолько "жесткий", что мог быть из Техаса.

"Он жесткий чувак, он настоящий техасец", - заявил выросший в Техасе Буш.

Буш подчеркнул, что ситуация в Украине имеет значение для безопасности США.

"США должны поддерживать таких людей как Зеленский, когда они демонстрируют мужество", - подчеркнул экс-президент.

Несмотря на это, по мнению Буша, со временем будет все труднее и труднее убеждать американцев, что помощь Украине отвечает их интересам.

"Прежде всего, Украине нужно бороться с коррупцией. Последние перестановки в правительстве показали мне, что Зеленский хочет это сделать", - сказал Буш.

Ранее бывший президент США Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского "Винстоном Черчиллем нашего времени".