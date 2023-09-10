Украинский и российский президенты глазами бывшего президента США

Выступая в видеочате во время состоявшейся 8-9 сентября в Киеве "Ялтинской конференции", Джордж Буш-младший, бывший президентом США в 2001-2009 годах, дал очень четкие характеристики украинскому президенту Владимиру Зеленскому и российскому Владимиру путину.
Буш упомянул, как глава Кремля Владимир путин оскорбил его и насмехался над его любимой собакой.
По мнению экс-президента США, эта история хорошо иллюстрирует характер путина.
Бывший лидер Америки заявил, что смог увидеть натуру путина.
Характеризуя Владимира путина, он заявил, что тот строит новую империю, а потому на вторжении в Украину он может не остановиться.
В то же время Джордж Буш-младший заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский настолько "жесткий", что мог быть из Техаса.
Буш подчеркнул, что ситуация в Украине имеет значение для безопасности США.
Несмотря на это, по мнению Буша, со временем будет все труднее и труднее убеждать американцев, что помощь Украине отвечает их интересам.
Ранее бывший президент США Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского "Винстоном Черчиллем нашего времени".
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