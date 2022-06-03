Украинских пациентов лечат в больницах по всей Европе

19:22 03 июня Киев, Украина

Для оказания неотложной медицинской помощи 500 граждан Украины были перевезены в клиники по всей Европе.

 
Такие данные предоставила Еврокомиссия, пишет Euractiv.

Пациенты были отправлены в больницы Бельгии, Германии, Дании, Испании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии и Швеции для получения необходимого лечения.

Комиссия заявила, что перемещения осуществляются через Механизм солидарности, систему медицинских трансферов в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Через Систему раннего предупреждения и реагирования (EWRS) также были переданы медицинские карты пациентов.
 
"ЕС мобилизовал усилия по оказанию помощи беспрецедентного масштаба и скорости, чтобы поддержать и защитить Украину и ее народ", — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.