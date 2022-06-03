Украинских пациентов лечат в больницах по всей Европе

19:22 03 июня Киев, Украина

Для оказания неотложной медицинской помощи 500 граждан Украины были перевезены в клиники по всей Европе.

Такие данные предоставила Еврокомиссия, пишет Euractiv.



Пациенты были отправлены в больницы Бельгии, Германии, Дании, Испании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии и Швеции для получения необходимого лечения.



Комиссия заявила, что перемещения осуществляются через Механизм солидарности, систему медицинских трансферов в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.



Через Систему раннего предупреждения и реагирования (EWRS) также были переданы медицинские карты пациентов.