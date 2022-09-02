Украинских беженцев в Шотландии поселят на круизных лайнерах

Круизные лайнеры MS Ambition и MS Victoria начнут использовать для временного расселения украинских беженцев.
MS Ambition будет находиться в порту шотландского города Глазго, а MS Victoria - в шотландской столице Эдинбурге.
Об этом сообщает BBC.
В сообщении сказано, что лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 кабинах. Судно будет находиться на якоре шесть месяцев, поэтому поселенцы смогут оставить его в любое время.
Отметим, что Шотландия обязалась в начале войны принять три тысячи беженцев из Украины. Однако на сегодняшний день это число превысило 15 тысяч человек.
Шотландия в конце июля начала размещать украинских беженцев на круизном лайнере MS Victoria, который пришвартовался возле Эдинбурга.
Об этом сообщает BBC.
В сообщении сказано, что лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 кабинах. Судно будет находиться на якоре шесть месяцев, поэтому поселенцы смогут оставить его в любое время.
Отметим, что Шотландия обязалась в начале войны принять три тысячи беженцев из Украины. Однако на сегодняшний день это число превысило 15 тысяч человек.
Шотландия в конце июля начала размещать украинских беженцев на круизном лайнере MS Victoria, который пришвартовался возле Эдинбурга.
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