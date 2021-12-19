Украинские моряки испанского судна Albatros Guard VSL подозреваются в наркоторговле

Три украинских моряка, находившихся на заработках на испанском судне Albatros Guard VSL, сейчас находятся в следственном изоляторе заведения "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе по подозрению в торговле наркотиками.
Об этом сообщает профсоюз работников морского транспорта Украины.
Украинских моряков задержали еще 27 марта в 275 км к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова). На борту судна с украинскими моряками выявили груз с гашишем.
Задержание украинцев произошло в рамках спецоперации испанских правоохранителей, которые следили за судном еще с декабря 2020 года.
Сейчас украинские моряки содержатся в пенитенциарном заведении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда.
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