"Украинские биолаборатории "переехали" в Монголию": россия фейками хочет втянуть Китай в войну

Пресловутые «украинско-американские биолаборатории», придуманные кремлевской пропагандой, "перевезли" в Монголию. Как заявил российский сенатор Константин Косачев, американцы вступили в контакт с Монголией уже после начала "спецоперации в Украине".
Эти слова Косачева, которые хотя и стали поводом для многочисленных мемов на тему «Монголии подготовиться», не так смешны, как кажется на первый взгляд.
Ведь Монголия – сосед Китая. И с помощью таких месседжей, пусть и из уст «шутов» вроде Косачева, Москва пытается еще больше затянуть Пекин на свою сторону в войне не столько с Киевом, сколько с Вашингтоном. Что из этого получится увидим, но намерения роспропаганды вполне понятны.
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