"Украинские биолаборатории "переехали" в Монголию": россия фейками хочет втянуть Китай в войну

18:31 18 апреля Киев, Украина

Пресловутые «украинско-американские биолаборатории», придуманные кремлевской пропагандой, "перевезли" в Монголию. Как заявил российский сенатор Константин Косачев, американцы вступили в контакт с Монголией уже после начала "спецоперации в Украине".

"Американцы собираются там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это те же, которые они свернули в Украине. Им важно по-прежнему оставаться вплотную к России", - заявил Косачев.

Эти слова Косачева, которые хотя и стали поводом для многочисленных мемов на тему «Монголии подготовиться», не так смешны, как кажется на первый взгляд.



Ведь Монголия – сосед Китая. И с помощью таких месседжей, пусть и из уст «шутов» вроде Косачева, Москва пытается еще больше затянуть Пекин на свою сторону в войне не столько с Киевом, сколько с Вашингтоном. Что из этого получится увидим, но намерения роспропаганды вполне понятны.