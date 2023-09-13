Украинские беженцы из Польши все чаще уезжают в Германию

16:43 13 сентября Киев, Украина

Переезд украинских беженцев из Польши в Германию является новой тенденцией, которая побудила польские власти исследовать причины этого явления.



Об этом шла речь на презентации исследования на тему: "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев" в Медиацентре Украина".

"Мы заметили тенденцию, что за последние несколько месяцев много украинцев выезжает из Польши в разные европейские страны, в частности в Германию... Где-то на 450 тыс. увеличился прирост граждан Украины в Германии, в то время как на 350 тыс. уменьшилось их количество в Польше. То есть 350 тыс. украинцев выехало в разные страны, в том числе в Германию. Эту тенденцию мы решили исследовать", - сказала пресс-секретарь Миграционной платформы EWL Маргарита Сытник.

Профессор, директор Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета Ян Малицкий во время онлайн-включения привлек внимание к тому, что по прибытии в Польшу украинские беженцы, среди которых 94% составляют женщины активно включились в поиск работы "не потому, что кто-то от них этого ожидал или требовал", а по собственному желанию. По его словам, 71% украинок уже начали работать. Однако тенденция к миграции украинских беженцев из Польши побудила польские власти изучить ее причины, отметил ученый.