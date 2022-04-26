Украинская разведка доказала причастность российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе

Украинская разведка опубликовала доказательства причастности российских спецслужб к организации взрывов.
В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на сегодняшние взрывы в Тирасполе (непризнанное Приднестровье).
Об этом сообщает местное издание Newsmaker.
В Бюро реинтеграции Молдовы считают, что произошедшие в Тирасполе взрывы в здании местного МГБ - "предлог для создания напряженности в приднестровском регионе".
Об этом сообщает местное издание Newsmaker.
В Бюро реинтеграции Молдовы считают, что произошедшие в Тирасполе взрывы в здании местного МГБ - "предлог для создания напряженности в приднестровском регионе".
Выстрелы, как сообщалось, были произведены из ручного противотанкового гранатомета. Пострадавших нет.
Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание в связи с произошедшим.
Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе.
Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание в связи с произошедшим.
Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе.
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