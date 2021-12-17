Украинка возглавила дирекцию международной организации женщин-лидеров

18:18 24 Ноябрь Киев, Украина

Совет «Женщин-политических лидеров» объявил украинку Елену Малинскую генеральным директором международной организации. Об этом сообщает Linkedin.



Малинская начала свою карьеру в международной аудиторской фирме Arthur Andersen, работая в Украине и США. Продолжила карьеру в финансовых учреждениях и имеет более 20-летний опыт работы на руководящих должностях в украинских и международных банках, работающих в Украине.



В последние десять лет Елена Малинская была генеральным директором средних и крупных украинских банков и является одной из немногих женщин-руководителей банковской отрасли Украины. В последние годы ее часто называют одной из 100 самых влиятельных женщин Украины.



Елена Малинская является главой Киевского отделения Организации молодых президентов (YPO); член ревизионной комиссии Мемориального центра Холокоста Бабьего Яра в Киеве; и член, Совет управляющих, Pechersk School International – Международная школа IB в Украине. Елена является выпускницей программы лидерства Aspen Institute Kyiv, имеет степень MBA в области бизнеса, бакалавра права, сейчас она учится в программе международных директоров INSEAD. Живёт в Киеве с мужем и двумя сыновьями.