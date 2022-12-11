Украинцы устроили протест под театром "Ла Скала" за премьеру русской оперы

16:44 08 декабря Киев, Украина

Украинские активисты устроили под миланским театром "Ла Скала" акцию протеста за открытие сезона русской оперой "Борис Годунов".

"Премьера со многими известными гостями была омрачена акциями протеста", – цитирует австрийское агентство АРА.

Агентство сообщает, что протестов под "Ла Скала" было несколько. Один из них устроили якобы "левые радикальные активисты", пытавшиеся прорваться через заграждение перед входом в театр, другую - члены итальянской климатической группы Ultima Generazione ("Последнее поколение"), которые перед премьерой облили фасад синей краской.



Кроме того, протест против российского репертуара организовали представители украинской общины Милана. Активисты с сине-желтыми флагами держали плакаты с лозунгами "Ла Скала" не должна способствовать путинской пропаганде" и "Остановите войны, остановите россию, остановите путина".

"Эта демонстрация не против культуры, а против пропаганды ", – объяснил один из организаторов украинской акции.

Громкое открытие сезона "Ла Скалы" посетили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Италии Джорджа Мэлони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.