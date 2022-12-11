Украинцы устроили протест под театром "Ла Скала" за премьеру русской оперы

Украинские активисты устроили под миланским театром "Ла Скала" акцию протеста за открытие сезона русской оперой "Борис Годунов".
Агентство сообщает, что протестов под "Ла Скала" было несколько. Один из них устроили якобы "левые радикальные активисты", пытавшиеся прорваться через заграждение перед входом в театр, другую - члены итальянской климатической группы Ultima Generazione ("Последнее поколение"), которые перед премьерой облили фасад синей краской.
Кроме того, протест против российского репертуара организовали представители украинской общины Милана. Активисты с сине-желтыми флагами держали плакаты с лозунгами "Ла Скала" не должна способствовать путинской пропаганде" и "Остановите войны, остановите россию, остановите путина".
Кроме того, протест против российского репертуара организовали представители украинской общины Милана. Активисты с сине-желтыми флагами держали плакаты с лозунгами "Ла Скала" не должна способствовать путинской пропаганде" и "Остановите войны, остановите россию, остановите путина".
Громкое открытие сезона "Ла Скалы" посетили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Италии Джорджа Мэлони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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