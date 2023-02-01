Украина заслуживает вступления в НАТО — новый президент Чехии

10:49 01 февраля Киев, Украина

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине следует разрешить присоединиться к НАТО "как только закончится война".



Об этом политик сказал в комментарии BBC.

"Господин Павел, генерал НАТО в отставке, сказал, что Украина будет "морально и практически готова" присоединиться к Западному альянсу по окончании конфликта", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в своем первом интервью международным СМИ после избрания генерал Павел также решительно защитил военную поддержку Запада для Киева, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" по поводу того, что государства должны направлять Украине.

"Выступая из ренессансного Грзанского дворца, в нескольких сотнях метров от Пражского Града, он сказал, что для него отправка западных истребителей, таких как F-16, "не табу", но он не уверен, что они могут быть доставлены в сроки, которые могут оказаться полезными для Киева", — рассказали журналисты.

Что известно о Петре Павеле

28 января в Чехии завершилось голосование во втором туре президентских выборов, в которых победил бывший глава Военного комитета НАТО, генерал в отставке Петр Павел, выступающий за оказание военной помощи Украине.



В 2015-2018 годах Петр Павел занимал высшую военную должность в НАТО, возглавляя Военный комитет Североатлантического альянса. Политик поддерживает предоставление военной помощи Украине, а также инициировал сбор средств для помощи украинским военным.



Президент Украины Владимир Зеленский 29 января побеседовал с вновь избранным президентом Чехии Петром Павелом и пригласил его посетить Украину с визитом. Словацкое издание Pravda.sk писало, что Павел уже планирует свой визит в Киев. Отмечается, что президент Чехии намерен посетить Украину вместе с президентом Словакии Чапутовой.