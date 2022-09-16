Украина утвердила транспортный безвиз с ЕС

Владимир Зеленский подписал соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.
Об этом говорится в указе №654/2022, обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 16 сентября.
Как сообщалось, Украина и ЕС подписали соглашение о либерализации автомобильных перевозок с Евросоюзом. Документ упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства Евросоюза.
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