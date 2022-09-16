Украина утвердила транспортный безвиз с ЕС

16:19 16 сентября Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Об этом говорится в указе №654/2022, обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 16 сентября.

"Утвердить соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, заключенное 29 июня 2022 года в городе Лионе", – говорится в документе.

Как сообщалось, Украина и ЕС подписали соглашение о либерализации автомобильных перевозок с Евросоюзом. Документ упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства Евросоюза.