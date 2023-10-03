Украина стала крупнейшим импортером немецкого оружия - Spiegel

08:05 03 октября Киев, Украина

За первые три квартала 2023 года правительство Германии одобрило экспорт в Украину вооружений на сумму 3,3 млрд евро. Таким образом, Киев стал крупнейшим покупателем немецкого оружия.

Об этом сообщает Spiegel.



Отмечается, что в целом с начала года ФРГ экспортировала оружия на сумму 8,76 миллиарда евро, уже превысив показатели прошлого года, составлявшие 8,35 миллиарда евро.



Вторым по величине импортером немецкого оружия стала Венгрия, получив вооружения более чем на миллиард евро. Третье место заняли Соединенные Штаты, получившие оружие немецкого производства на 467 миллионов евро.