Украина получила от Словакии новую военную помощь

13:01 18 ноября Киев, Украина

Власти Словакии предоставили Украине еще одну самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рады подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 Howitzer была передана украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", - отметил он.



/>САУ Zuzana 2 является модернизацией предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. Благодаря стволу длиной 52 калибра, артустановка способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на 360 градусов. Количество членов экипажа было уменьшено с четырех до трех. Гаубица также владеет автоматом зарядки, который позволяет вести огонь в режиме MRSI, несколько ракет могут попасть по одной цели одновременно.