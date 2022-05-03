Украина направила в Турцию самолеты для тушения пожаров. Видео

08:37 01 августа Киев, Украина

В связи с пожарами Турция объявила о чрезвычайной ситуации в стране. Украина не осталась в стороне и оказала помощь турецкому народу, направив в зону пожаров самолеты Ан-32П, предназначенные для борьбы с лесными пожарами. В первый залет они сбросили 16 тонн воды в горных районах вблизи Анталии, сообщила ГСЧС 31 июля. Сейчас продолжаются работы по тушению пожара на территории провинции Анталия.

По состоянию на 31 июля удалось взять под контроль 88 из 98 очагов пожаров в стране, сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По его словам, продолжается борьба с еще десятью пожарами - в провинциях Анталия, Мерсин, Адана, Мугла и Османие.

Неофициально сообщают о гибели в Анталии еще двух человек, число погибших, вероятно, возросло до шести. По официальной информации, в результате пожаров в районе Манавгат пострадали 275 человек.