Украина и Италия заключили договор по взаимному признанию водительских прав

18:38 17 Ноябрь Киев, Украина

Каждый водитель скажет, что сдать экзамен на получение водительских прав – это целая эпопея. А представьте, что сдавать экзамен нужно в чужой стране! Тут и знание языка, и знание особых требований к вождению, а возможно и непривычные дорожные правила и знаки. От такой мысли даже руки опускаются. Но не все так плохо. Сегодня, 17 ноября, Кабмин Украины заключил соглашение с правительством Италии об обоюдном признании и процедуре обмена водительских удостоверений.

Как говорится в пояснении к соглашению, он дает возможности для граждан обеих стран при переезде на проживание в означенное в договоре государство произвести обмен своих водительских документов по упрощенной схеме.

В свою очередь, в МИД дали разъяснение, что срок действия этого соглашения ограничен пятью годами и начинается спустя 60 дней после даты получения фигурантами договора последнего письменного уведомления о том, что они выполнили все госпроцедуры, которые необходимы для вступления данного соглашения в силу.