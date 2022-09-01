Украина должна выиграть войну с россией - глава МИД Нидерландов

19:46 31 августа Киев, Украина

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о необходимости поддерживать Киев, сколько это будет необходимо.

Об этом он заявил в среду во время мероприятия Forum 2000 в Праге.

"Мы все стремимся сделать так, чтобы Украина выиграла эту войну. Это прежде всего. Это главное. К сожалению, мы знаем, что самые ужасные вещи произошли и продолжают происходить", - сказал Вопке Хукстра.

Он подчеркнул, что 24 февраля стало землетрясением для европейцев, которые в итоге пошли на беспрецедентные меры.

"Поставки оружия, гуманитарная помощь, прием беженцев, объем санкций… Многие люди по всему миру, включая владимира путина, не ожидали этого от ЕС", - сказал министр.

"Моя позиция – мы должны продолжать помогать Украине так долго, сколько это нужно, в каждом этом направлении", – добавил Вопке Хукстра.

Он отметил, что в кремле серьезно просчитались о способности Украины к борьбе, ее способности и желании обороняться.